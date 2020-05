Klimaatresolutie Shell opnieuw verworpen, maar record stemmen tegen

Het is Mark van Baal van actiegroep Follow This wederom niet gelukt om de meerderheid van de beleggers mee te krijgen in een resolutie tegen het milieubeleid van Royal Dutch Shell.

Nog niet eerder trok Van Baal zoveel beleggers over de streep. Zijn vraag aan het bestuur van Shell om met concrete doelstellingen te komen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs trok maar liefst 14,4 procent van de stemmen.

De vorige keer was dat nog maar 5,5 procent, terwijl dat al bijna een verdubbeling was van de circa 3 procent die Follow This meekreeg bij de eerste keer dat er een resolutie werd ingediend.