Onrust bij 'parel' Tata, het oude Hoogovens. Wat is er aan de hand?

Wat is Tata Steel Nederland?

Tata Steel Nederland is het voormalige Hoogovens in IJmuiden, dat in 1918 werd opgericht om ervoor te zorgen dat Nederland niet meer afhankelijk was van staal- en ijzerproducenten in het buitenland. Die ontstaansgeschiedenis verklaart voor een deel dat het bedrijf in Nederland wordt gezien als nationale parel.

Is Tata nog steeds een nationale parel?

Helemaal Nederlands is het bedrijf allang niet meer. In 1999 fuseerde Hoogovens met British Steel tot Corus. En in 2007 werd die Brits-Nederlandse combinatie voor 8,1 miljard euro overgenomen door de Indiase staalgigant Tata Steel. Daarmee kregen de Indiërs toegang tot de Europese markt en hoogwaardige technologie.

Tata Steel Nederland valt dus onder Tata Steel Europe, dat weer onder de wereldwijde Tata Steel Group valt. Bij dat concern, dat naast fabrieken ook erts- en kolenmijnen bezit, werken in totaal 80.000 mensen in ruim 50 landen.