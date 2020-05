Lockdown halveert inkomsten reisbranche, bouwmarkten en tuincentra profiteren

Winst voor tuincentra en bouwmarkten

Alleen winkeleigenaren profiteren van de coronacrisis en dan met name de online winkels. Die haalden 60 procent meer geld binnen dan in dezelfde periode van 2019. Dat we in de rij staan bij bouwmarkten en tuincentra zie je ook in de cijfers, met een gemiddelde inkomstenstijging van 18%.

Knab wil het onderzoek in het volgende kwartaal opnieuw uitvoeren om in kaart te krijgen hoe snel sectoren zich herstellen.