Huizen worden (eventjes) goedkoper, maar lang kunnen we daar niet van genieten

Verhuurdersheffing onder de loep

De onderzoekers pleiten er dan ook voor om de verhuurdersheffing onder de loep te nemen. Bij deze heffing die in 2013 is ingevoerd betalen woningcorporaties over de WOZ-waarde van hun huurwoningen een bedrag aan de staat. Die wilde daarmee de staatskas vullen. Het gaat inmiddels om 1,7 miljard euro per jaar.

"Corporaties zijn daarna minder gaan bouwen. In 2019 werd bijna 16 procent van de nieuwe woningen waarvoor een vergunning is afgegeven gebouwd in opdracht van woningcorporaties. Voor het invoeren van de verhuurdersheffing lag dit nog rond de 30 procent," becijfert ABN Amro.

Over de periode 2013-2023 komt dit neer op woningen die er niet komen. Buijs: "Dit is het moment om nieuwbouw door woningcorporaties te stimuleren in plaats van te belasten."