Het is officieel: Nederlandse economie gekrompen in eerste kwartaal

De krimp van de economie in het eerste kwartaal komt vooral doordat huishoudens minder zijn gaan consumeren, schrijft het CBS. De bestedingen daalden met 2,7 procent.

Gezien alle dramatische cijfers die we sinds het begin van de crisis hebben gezien, lijkt dat mee te vallen, maar sinds de metingen zijn gestart in 1987 daalden de bestedingen niet zo snel.

Ook de overheid gaf minder uit aan spullen en diensten: -1,4 procent. De investeringen daalden met 1,1 procent. De invoer en uitvoer van goederen krompen met 3,0 en 3,5 procent.

Alle schade in twee weken

Daarbij moet aangetekend worden dat alle schade is opgelopen is slechts een klein deel van de meetperiode. In de eerste twee maanden van het jaar groeide de economie nog gewoon lekker door. Pas sinds de lockdownmaatregelen werden afgekondigd, half maart, ging het snel bergafwaarts.

In de cijfers over het eerste kwartaal is de hardst getroffen bedrijfstak die van de cultuur, recreatie en sport (-7,1). De bedrijfstak handel, vervoer, horeca en opslag zag een daling van 3,4 procent. Het ligt voor de hand dat, gezien de langdurige sluiting van bijna alle horeca, die cijfers na het eerste kwartaal veel verder zijn verslechterd.

Consumentenbestedingen in vrije val

Dat er tijdens het eerste kwartaal heel veel is veranderd, blijkt ook wel uit de cijfers over de consumentenuitgaven. In de eerste twee maanden stegen de uitgaven nog, in maart kelderden de bestedingen met bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Aan diensten werd 11,8 procent minder uitgegeven dan een jaar eerder. Een grote daling was te verwachten, want onder deze categorie vallen onder andere een bezoek aan restaurant, kapper, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer.

Ook de uitgaven aan duurzame goederen namen hard af. Daar gaven we met zijn allen 7,2 procent minder aan uit. Vooral kleding, schoenen en auto's werden minder verkocht.

Bouw in de plus

Maar niet in alle sectoren ging het in het eerste kwartaal al slecht. De bouw deed het zelfs nog heen behoorlijk. In tegenstelling tot het laatste kwartaal van 2019 wist de sector zelfs te groeien ten opzichte van een jaar eerder. In de bouw werd 3,1 procent meer geproduceerd.

De industrie en de zakelijke dienstverlening bleven ongeveer op hetzelfde niveau.