Varen in de mist: waarom de ontslagboete geschrapt wordt, zonder te weten wat komt

Werkloosheid gaat hard stijgen

Wanneer er ontslaggolven plaats vinden is nog de vraag. Cijfers over ontslag en werkloosheid lopen altijd achter op de realiteit. De cijfers die we al kennen beloven weinig goeds. De economie van de eurozone kromp met 4 procent, terwijl een daling van 12 procent verwacht wordt.

En de Nederlandse economie is nu ook officieel gekrompen: met 1,7 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Een snel economisch herstel zit er niet in volgens de rekenmeesters. En dus zal de werkloosheid hard stijgen.

Faillissementen en ww-uitkeringen stijgen vertraagd

In april, de eerste volle maand waarin de coronamaatregelen van kracht waren, is het aantal faillissementen licht gestegen. Maar tussen het aanvragen en het uitspreken van een faillissement zit tijd, dus pas op z'n vroegst in mei kunnen we zien of er in april bedrijven over de kop zijn gegaan. Het UWV signaleerde onlangs dat het aantal ww-uitkeringen ongekend hard oploopt.

De vertraging die we in economische cijfers zien, werkt ook door in ontslagen, zegt arbeidsrechtadvocaat Meijers. "Als je een ontslagaanvraag doet, ben je niet morgen van iemand af. Je moet procedures doorlopen en er is nog tenminste één maand opzegtermijn. Vervolgens moet je nog een transitievergoeding betalen aan de mensen die op straat komen te staan."

Voor die twee maanden dat je bezig bent kan je straks nog NOW krijgen als werkgever, vertelt ze. Maar die transitievergoeding moet je zelf ophoesten. "En dat kan flink oplopen."