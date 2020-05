KLM past voucherbeleid aan: teruggave cash wordt tóch optie

Geen keuze is tegen de wet

De Nederlandse overheid stond, in strijd met EU-wetgeving, wel toe dat vliegmaatschappijen de klanten géén keuze gaven. Samen met andere landen had Nederland gevraagd of dit beleid genegeerd mocht worden. Het belangrijkste argument daarvoor is dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen snel met liquiditeitsproblemen te maken krijgen als ze al het geld terug zouden moeten storten.

Voor Air France-KLM zou dat gaan om een bedrag van 3 miljard euro, voor alle reizen die na 1 maart geschrapt zijn. Dat was niet haalbaar voor het bedrijf.

Beleid veranderd

Maar nadat de Europese Commissie gisteren opnieuw fel uithaalde naar lidstaten die toestonden dat de Europese regels met voeten werden getreden, besloot minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vandaag om niet langer oogluikend toe te staan dat maatschappijen klanten niet de keuze geven om hun geld terug te vragen.

KLM laat weten dat, gezien de omvang van de crisis en de hoeveelheid annuleringen, er sprake is van een langere verwerkingstijd. Het luchtvaartbedrijf belooft snel met een plan te komen om alle vouchers aantrekkelijker te maken, in de vorm van extra waarde.