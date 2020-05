Coronacrisis hakt erin op arbeidsmarkt: kwart minder vacatures

Minste vacatures in Amsterdam

In en rond Amsterdam daalde het aantal vacatures het sterkst. De afgelopen drie maanden waren er in Amsterdam gemiddeld 18.130 openstaande vacatures per week. In april daalde dit aantal verder naar 11.700 openstaande vacatures.

In april was de daling van openstaande vacatures het grootst in Zeeland. Daar was de daling 18 procent..