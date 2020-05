Europees Parlement wil noodplan voor als meerjarenbegroting niet lukt

Door de coronacrisis zal er een nog fellere discussie komen, zo is de verwachting. Waar er in februari nog gesproken werd over een verhoging van procentpunten achter de komma, is er nu veel meer geld nodig. Er wordt gewerkt aan een grootschalig herstelfonds voor de ontwrichtende effecten van de economie.

Een biljoen euro

De lidstaten kwamen er zelf eerder niet uit, en vroegen de Commissie om met een voorstel te komen. Dat voorstel volgt binnenkort, maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hintte er al op dat er gedacht moest worden aan een herstelfonds van 'een biljoen euro'.

Dat houdt in dat de begroting in ieder geval de komende twee of drie jaar geen 1 procent van het gezamenlijk inkomen zou moeten zijn, maar 2 procent. Dat betekent dat landen niet direct veel meer moeten gaan betalen aan de EU, maar de EU wel toestaan om meer financiële verplichtingen aan te gaan. Die extra ruimte in de begroting kan de EU dan gebruiken als garantie van de lidstaten waardoor het zelf grote sommen geld kan gaan lenen.