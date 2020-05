Amsterdam mag scheldende 'bullebak-ambtenaar' ontslaan

De ambtenaar werkte jarenlang voor de gemeente Amsterdam, op het laatst als senior vergunningverlener. In het verleden werd hij vaker aangesproken op zijn gedragingen. Zo dreigde de gemeente in 2010 al eens met ontslag, en kreeg hij in 2016 een slechte beoordeling op het onderdeel samenwerken, wegens 'bullebak-gedrag'.

Middelvinger

In 2017 twitterde hij negatief over de gemeente, door het college van burgemeester en wethouders te omschrijven als een 'grote politieke criminele organisatie'. Na een mail over spelregels rond verlof in 2018 stuurde hij zijn leidinggevende een foto van een hond met de tekst NO SRSLY WTF IS THIS SHIT, ofwel 'no seriously, what the fuck is this shit?'

Toen hij vervolgens in een gesprek met twee leidinggevenden werd aangesproken op zijn gedrag, werd hij boos, riep hij 'fuck de organisatie' en stak zijn middelvinger naar hen op.