Meer vraag naar campers: coronaproof kamperen

Goboony vraagt klanten waar ze met de gehuurde camper naartoe willen. Op dit moment blijven de meesten in Nederland. Daarnaast ziet De Vos dat er veel interesse is in Scandinavië. "Het lekkere weer in Zuid-Europa heeft dit jaar geen prioriteit. Mensen kiezen voor veilig en zodra er weer gereisd kan worden, zullen veel campers via Duitsland naar Noord-Europa trekken", voorspelt hij.

Flexibel

Dave Kramers verkoopt niet alleen Mercedesbussen, maar reist er met zijn gezin ook zelf graag in rond. Waar gaat hij heen deze zomer? "We hebben een rondje uitgestippeld door Nederland, maar als de grenzen open gaan, rijden we door. Richting Spanje, Portugal en misschien wel Marokko."

Want juist die flexibiliteit is wat het camperleven zo mooi maakt, vindt Kramers. "Eigenlijk zouden we vorig jaar al naar Marokko gaan. Eerst reden we een dagje naar Zeeland om vrienden te ontmoeten. Dat was toen zo leuk, dat we een week bleven hangen."