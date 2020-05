Kappers weer open met coronatoeslag: 'Dit dekt nog niet de helft van de extra kosten'

Nu meer klanten, maar straks?

Het goede nieuws: de afspraken stromen weer binnen. Terwijl premier Rutte zijn persconferentie gaf, begon de telefoon bij de kapperszaken alweer te rinkelen. "We zijn in enkele dagen veranderd in een soort callcenter. We zijn blij dat we weer open zijn."

Toch maken veel kappers van zijn keten zich ook grote zorgen, ziet Schenkels. "Er is iets wezenlijks veranderd bij mensen, bij de klant. Dat het rustig is op Schiphol heeft voor bijvoorbeeld weer een effect op ons: op die luchthaven werken 68.000 mensen. En wij hebben allerlei kapperszaken in die regio. Als je je baan verliest, ga je nadenken waar je geld aan uit gaat geven. Daar hoort ook de kapper bij."

Klant of werknemer ziek? Zaak dicht

Een andere belangrijke zorg: als er een medewerker of klant ziek wordt, dan moet de betreffende locatie twee weken dicht. "Dan kun je niet zeggen: we hopen dat het goed komt, we zien het wel. Je kunt niet open blijven. Dan verspreidt het virus zich weer net zo hard als bij carnaval."

Gelukkig ziet Schenkels ook lichtpuntjes. "Ik vind de veerkracht van onze samenleving opvallend. We zoeken allemaal naar oplossingen. Ik sprak een medewerker die een dure marketingcursus van ons had gekregen en die wilde ze inleveren, omdat ze dat in deze tijd niet meer vond kunnen. Klanten kopen cadeaubonnen om ons te ondersteunen. Het is niet alleen maar kommer en kwel."