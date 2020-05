Bloemen- en plantenexport daalde sterk door coronacrisis

In de eerste maanden van het jaar ging het juist goed met de bloemen- en plantenexport. In januari was er sprake van een stijging van 10 procent. In februari zakte het wat in, maar was er alsnog een stijging van 3 procent.

Italiaanse afzetmarkt slinkt

De export naar Italië daalde met 61 procent. Dat wordt gevoeld in Nederland, want Italië is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse sierteeltsector. Het land was vorig jaar de op vier na grootste bestemming voor bloemen, planten en andere sierteeltproducten. Er werd voor zo'n 400 miljoen euro aan producten verscheept.

Duitsland staat absoluut aan kop met 2,6 miljard euro. Het land wordt gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (1,1 miljard euro), Frankrijk (1 miljard euro) en België, met 500 miljard euro.