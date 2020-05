Ontslagboete verdwijnt in nieuwe coronaregeling voor loonkosten

Die 'boete' verdwijnt in het tweede pakket. Er komen in het tweede pakket wel andere voorwaarden waar bedrijven aan mogen voldoen. Bedrijven die staatssteun ontvangen mogen bijvoorbeeld geen dividend uitkeren en de top moet afzien van bonussen.

De boete is uit het pakket verdwenen omdat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen zijn voor bedrijven. Die zullen soms moeten herstructureren, en dat kan gepaard gaan met ontslag. "Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of op bedrijven, is natuurlijk een sprookje", zei Koolmees.

Komende drie maanden

Eerder was de regeling van het kabinet volledig gericht op het behoud van werkgelegenheid. De hoop was dat bedrijven korte tijd met overheidssteun alle medewerkers konden behouden, om daarna zo snel mogelijk weer op eigen kracht te draaien. Het blijkt dat er langer steun nodig is voor bedrijven.

De regelingen die de komende drie maanden gaan gelden worden nu uitgewerkt door ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Koolmees.

Tot nu toe is er zo'n 2 miljard euro aan loonvoorschot uitgekeerd door het UWV. Zo'n 1,8 miljoen werknemers hebben hun salaris ontvangen via de regeling.