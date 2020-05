Spaanse vicepremier: EU-basisinkomen nodig om uit coronacrisis te komen

Minimaal bestaansinkomen

Het lijkt er echter op dat de Spanjaarden niet doelen op een universeel basisinkomen in die orde van grootte. In Spaanse media wordt gesproken van een 'minimaal bestaansinkomen'. Dan wordt er gedacht aan een bedrag van 500 euro per maand voor vrijgezellen die alleen wonen en tot 1000 euro per maand voor gezinnen met kinderen.

Volgens het voorstel van de zuidelijke landen zou de Europese Commissie moeten bepalen wat voor minimaal inkomen er zou moeten gelden in de verschillende landen. Dat zou ook af kunnen hangen van de gemiddelde salarissen en het bbp in de lidstaten.

UBIE, Unconditional Basic Income Europe, een organisatie die zich in Europa hard maakt voor een basisinkomen, merkt op dat het meer lijkt te gaan om een tijdelijke noodmaatregel met veel voorwaarden. Een kernmerk van het basisinkomen is volgens idealisten dat het 'universeel' is, en niet afhankelijk van voorwaarden of ander inkomen.