Meeste huurders krijgen jaarlijkse verhoging, ondanks coronacrisis

Forse verhogingen in de vrije sector

Dat advies leggen veel verhuurders naast zich neer. De Woonbond krijgt zelfs meldingen van forse verhogingen in de vrije sector. Het gaat dan vaak om een huurverhoging van de inflatie plus 5 procentpunt.

Hoeveel meer je als huurder moet betalen, hangt af van je huisbaas. Huurders van Amvest gaan bijvoorbeeld 2,6 procent meer betalen, bij Vesteda gaat de huur zo’n 2,5 procent omhoog. Syntrus Achmea rekent een verhoging van 2,4 tot 3,5 procent, afhankelijk van het contract.

Uit een enquête van corporatievereniging Aedes onder 166 woningcorporaties blijkt dat de huur per juli gemiddeld met 2,5 procent omhoog gaat. Dat is minder dan de inflatie van 2,6 procent, en daarmee volgen de maatschappijen het advies van vastgoedbeleggersclub IVBN. Die raadde zijn leden aan de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli te beperken tot maximaal 1 procent boven inflatie.