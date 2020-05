Ziekteverzuim in 17 jaar niet zo hoog als in begin 2020

Er werd in het eerste kwartaal vooral verzuimd in de gezondheidszorg en de industrie. Allebei de sectoren kwamen uit op 6,7 procent. In de dezelfde periode in 2019 kwam de gezondheidszorg uit op 6,1 procent, een stuk lager. Sinds 2017 is de gezondheidszorg doorlopend de bedrijfstak met het meeste verzuim.

Het ziekteverzuim in de industrie was in het eerste kwartaal van 2019 nog 5,8 procent, en is dus hard gestegen naar 6,7 procent. Het openbaar bestuur heeft een verzuimpercentage van 6,2 procent. Dat is vrij hoog, maar niet heel veel hoger dan de 6,1 procent in dezelfde periode vorig jaar.