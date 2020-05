Investeringsfonds met miljarden voorlopig in ijskast: 'Uitstel mag geen afstel worden'

Korte en lange termijn

Volgens Middeldorp blijft het een goed idee om het investeringsfonds op de lange termijn te richten. "Maar we hebben ook op de korte termijn behoefte aan economische stimulering, op investeringen die direct tot meer vraag leiden. Je kan de huidige plannen voor het fonds afstoffen en optimaliseren om zowel op de korte als de lange termijn rendement mee te halen", zegt de econoom. "Wat er in het plan zit is niet per sé bedoeld om de economie direct te stimuleren, maar je kan het er wel voor gebruiken."

Dan denkt Middeldorp bijvoorbeeld aan investeringen in onderwijs voor mensen die nu niet aan het werk zijn. "Met zo'n investeringsfonds kan je zorgen dat mensen vaardigheden krijgen om aan de slag te kunnen wanneer de crisis voorbij is. Dat voorkomt de langetermijnschade van een hoge werkloosheid."

Daar is econoom Wimar Bolhuis het mee eens. "Je kan denken aan investeringen die nu een stimulans voor de economie bieden, en op de langere termijn het structurele groeivermogen omhoog krikken. Denk aan onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, investeringen in infrastructuur. Je kan zaken die je nú nodig hebt zo vormgeven dat je er op de lange termijn ook iets aan hebt."

Maar het fonds is geen duizenddingendoekje. Bolhuis waarschuwt ook: "Het is lastig om het onderscheid te maken tussen de korte en de lange termijn. Ik zou het vooral aanwenden voor alles waar het echt voor bedoeld is. Maar je kan nu wel bedenken: wat kan ik nu doen wat later ook goed is voor de economie."