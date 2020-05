Grote Nederlandse ruitersport-deal klapt door coronacrisis

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.

Springkampioenschappen

Begin dit jaar kondigde de Duitse investeerder Tennor aan een belang van 50 procent in Global Champions Tour (GCT) te kopen. Tennor is in handen van de Duitse ondernemer Lars Windhorst, ook bekend als mede-eigenaar van de Berlijnse voetbalclub Hertha BSC.

De Global Champions Tour organiseert wereldwijde kampioenschappen voor springruiters en -paarden. De organisatie werd in 2006 opgericht door de Nederlandse ruiter en ondernemer Jan Tops, die in 1992 de gouden medaille won op de Olympische Spelen in Barcelona.