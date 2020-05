'Draconische maatregelen' Talpa: 6 procent vaste werknemers ontslagen

Talpa Network is het bedrijf achter Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio. Daarnaast is Talpa eigenaar van SBS, Net5 en Veronica. Persbureau ANP en tijdschrift Linda zijn ook in handen van Talpa. Het mediabedrijf heeft daarnaast nog verschillende kleinere of minder bekende onderdelen.

Draconische maatregelen

In maart liet oprichter John de Mol per mail aan zijn medewerkers weten dat hij in de veertig jaar dat hij in dit werkveld zat, nog nooit een crisis van dit formaat heeft meegemaakt. Hij kondigde draconische maatregelen aan.

Dat komt vooral doordat de inkomsten van Talpa heel snel wegvallen. De radio- en televisiezenders van het bedrijf zijn in hoge mate afhankelijk van advertentie-inkomsten. Door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende crisis geven bedrijven veel minder geld uit aan advertenties.