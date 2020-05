Fiscus te hard: spiekende ambtenaren onterecht ontslagen

Te zware straf

En met succes. Uit twee begin deze week openbaar geworden uitspraken blijkt dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onlangs oordeelde dat de werknemers het werk van anderen niet hadden mogen gebruiken, maar dat het ontslag een te zware maatregel was.

"De opgelegde disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag is onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim", stelt de CRvB in haar uitspraken. Daarbij neemt de raad in overweging dat de informatie-uitwisseling tijdens de cursus was toegestaan, en dat eerder gebruik van informatie in andere zaken niet had geleid tot strafontslag.