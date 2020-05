Stage lopen op afstand: het hoeft geen probleem te zijn, bewijzen deze studenten

'Communicatie belangrijk'

De stagiaires zijn enthousiast over hun virtuele stage. Twan: "De werksfeer die je normaal op kantoor zou hebben is nu natuurlijk een stuk minder. Maar we hebben videocalls met elkaar. Het is belangrijk om goed te communiceren. Zelf vind ik de vrijheid van op afstand stage lopen erg fijn, maar ik probeer het zoveel mogelijk te laten lijken op een normale werkdag. Dus eigenlijk doe ik alles wat ik normaal zou doen als ik zou gaan werken, maar nu ga ik dus naar mijn kantoor in de woonkamer."

Varida: "Sowieso scheelt het me reistijd, wat dus betekent dat ik niet in een overvolle trein hoef te zitten. Mijn dag voelt relaxter. Inhoudelijk leer ik ook veel, bijvoorbeeld werken in gedeelde documenten zoals Google Docs en het organiseren van online congressen. Ik leer zelfstandig werken en ontwikkel een gezonde dosis discipline."

Jannyca: "Deze stage leert mij op een andere manier denken, meer out of the box en ook meer dingen te durven. Doordat ik in mijn eigen omgeving kan werken op momenten waarvan ik weet dat ik het meest productief ben, zet ik voor anderen maar ook mijzelf een beter resultaat neer. Het is een tof bedrijf, maar als ik elke dag vanuit Den Haag naar Eindhoven had gemoeten dan had ik deze stage waarschijnlijk niet gedaan, terwijl de plek en de werkzaamheden heel goed bij mij passen."