KLM-topman Elbers verliest alleen laatste loonsverhoging

Geen verhoging

Het moet gezegd dat Elbers ten opzichte van een 'normaal' jaar honderdduizenden euro's misloopt. Hij zal zijn variabel salaris - in de volksmond: bonus - over 2020 in ieder geval niet ontvangen.

Dat zou een bedrag zijn van maximaal 75 procent van zijn basissalaris. In het geval dat hij zijn eerdere salaris had kunnen blijven behouden, dus 438.750 euro. Exclusief pensioenbijdrage zou zijn totale beloning in 2020 dan zijn uitgekomen op 1.023.750 euro.

Streep door variabel inkomen 2020

Het bedrijf heeft al toegezegd over 2020 geen bonussen uit te keren. Dat is een vrij overbodige toezegging: als de bedrijfsprestaties onder de maat zijn - KLM heeft vrijwel alle vliegtuigen aan de grond staan - komt er sowieso geen bonus.

En zodra er overheidssteun komt, gaat er zeker een streep door de bonus. Het lijkt erop dat het salaris van Elbers voor dit jaar dus op maximaal 507.000 euro bruto blijft staan.

Over 2019 zat er voor Elbers nog een flinke bonus aan te komen: een bedrag van in totaal 342.000 euro. Het is niet waarschijnlijk dat de topman dat bedrag nog kan verwachten. De betaling is nog niet afgesteld, maar in ieder geval uitgesteld naar oktober 2020. Mogelijk wordt het nog geschrapt.