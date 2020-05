Samsom: 'Nederland ligt op alle punten dwars' bij verhoging EU-budget voor coronaherstel

"Het is best veel geld, dus ik wil daar niet te makkelijk over doen, maar waar we nu over praten is van een hele ander orde", zegt Samsom. Hij benadrukt dat Europa nog midden in de gezondheidscrisis zit, maar dat de economische gevolgen ook al steeds duidelijk zichtbaar zijn. Von Der Leyen hintte er al op dat er geen miljarden, maar biljoenen euro's nodig zouden zijn.

"Als we van de coronacrisis willen herstellen, dan moet je snel en zonder dralen heel veel investeringsgeld beschikbaar stellen aan bedrijven en aan de samenleving", zegt Samsom. "Er is nu een groter discussiepunt: hoe groot moet dat herstelfonds zijn."