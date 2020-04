Economie eurozone krimpt bijna 4 procent: 'Dit is nog nooit gebeurd'

In het cijfer van -3,8 procent zit de economische neergang als gevolg van maatregelen om het coronavirus te bestrijden in de eerste drie maanden van dit jaar. De meeste landen in de eurozone begonnen pas halverwege maart met het opleggen van strenge maatregelen en het stilleggen van bedrijven.

Gigantische cijfers door twee weken lockdown

In de eerste maanden van 2020 was er nog niet zoveel aan de hand voor de economie. Daar zijn nog normale cijfers te zien. "De economie draaide prima op niveau", zegt Colijn. "Het is op zich ook logisch dat een lockdown zo'n enorme impact heeft. In een normale recessie zijn de winkels open, maar is het wat rustiger. Nu ga je van output 100 naar nul in een paar dagen. Dat heeft gigantische cijfers tot gevolg."

Daarbij merkt Colijn op dat deze crisis lastig te vergelijken is met andere recessies. "Het lijkt totaal niet op andere recessies die we gezien hebben", zegt hij. In de financiële crisis was er een piek te zien in 2007, daarna ging het jarenlang omlaag. "Dat waren maanden aan daling, nu gaat het om slechts twee weken aan daling met een veel groter effect."