Coronacrisis dwingt ondernemers van offline naar online: 'Knetterhard werken'

Een webshop voor de hele stad

In Wijk bij Duurstede pakken zeventien lokale ondernemers het anders aan. Zij hebben sinds 28 maart een gezamenlijk platform: wijkswarenhuis.nl. Via deze site bieden allerlei winkeliers hun producten online aan. Het is een intiatief van softwareontwikkelaar Bianca Bode.

Bode: "Op de zondag dat het kabinet aankondigde dat de horeca per direct moest sluiten, moest ik direct denken aan mijn favoriete restaurant Pepe's waar mijn vriendin uitbater en chefkok is", vertelt ze. Ze bouwde in één avond een webshop voor haar. "De volgende dag kon ze online verder."

Bode woont in Wijk bij Duurstede en kent meer ondernemers daar. "Het is mijn stadje. We hebben een mooi centrum in Wijk, maar voordat deze crisis begon was er al wat leegstand. Ik vrees dat er straks nog meer ondernemers wegvallen, dus ik wilde helpen."

Eerste stap naar online ondernemen

Ze bouwde het Wijks Warenhuis als centrale plek voor klanten om lokale ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. "Er kwamen veel enthousiaste reacties, niet alleen van winkeliers die mee wilden doen. Zo kreeg ik spontaan aanmeldingen van twee mensen die de ondernemers hielpen hun webshops in te richten."

Voor veel Wijkse winkeliers is het online platform de eerste stap naar ondernemen op internet. "Dat is niet voor iedereen even makkelijk, uiteindelijk moeten ze het zelf doen", zegt ze. "Maar ze leren snel. Zo'n online winkelplatform is niet de oplossing voor alle problemen, maar je geeft ondernemers zo wel wat meer mogelijkheden."

De verkoopcijfers verschillen per ondernemer. "Het begint te lopen", aldus Bode. De winkeliers zijn in elk geval enthousiast. "Het initiatief begon als corona-actie, maar ondernemers hopen dat het ook in de toekomst blijft bestaan. We kijken nu of we er bijvoorbeeld een stichting van kunnen maken."