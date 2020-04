'Voortbestaan vliegtuigbouwer Airbus loopt gevaar'

"We moeten nu ingrijpen om de uitstroom te verminderen, onze financiële balans op orde te brengen en uiteindelijk weer baas over ons eigen lot te worden", schrijft de ceo in een brief aan het personeel die persbureau Bloomberg in handen heeft.

Faury zegt niets over hoe het bedrijf in de kosten gaat snijden. Het bedrijf wil niet reageren op interne documenten.

Bestellingen annuleren of uitstellen

Luchtvaartbedrijven bezuinigen flink om het hoofd boven water te houden. Daar hoort ook het annuleren of uitstellen van de levering van nieuw bestelde vliegtuigen bij. En dat raakt de Europese vliegtuigfabrikant direct.

EasyJet bijvoorbeeld stelde de levering van 24 kisten uit voor onbepaalde tijd. De reden: geld vrijhouden. En de grote leasemaatschappij Avalon annuleerde een bestelling van vier Airbus A330 neo’s en stelde nog eens negen vliegtuigleveringen uit.

Productie omlaag, extra geld

Eerder bracht Airbus de productie al met een kwart omlaag , om door de coronacrisis heen te komen. Faury waarschuwt nu dat dit nog niet het 'worst case scenario' is.

Airbus regelde al 15 miljard euro aan extra geld om de gevolgen van de crisis op te kunnen vangen.

Ook stelde het plannen voor een extra productielijn voor de A321 uit en voert het de productie van de A220 minder snel op. Bovendien schrapte de vliegtuigbouwer een gezamenlijk project met motorenmaker Rolls-Royce voor de ontwikkeling van een hybride vliegtuig.