Noodloket voor start-ups opent volgende week, leningen tot 2 miljoen euro mogelijk

Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Er wordt in eerste instantie 100 miljoen euro uitgetrokken voor start-ups en scale-ups. Die sector sloeg eerder nog alarm; zij grepen naast veel andere regelingen.

Start-ups grijpen vaak naast andere regelingen

Start-ups kwamen vaak niet in aanmerking voor de loondoorbetalingsregeling NOW, waarbij de overheid loonkosten deels overneemt, omdat die regeling uitgaat van het omzetverlies ten opzichte van een gemiddelde van vorig jaar. Normaal gesproken wordt de jaaromzet door twaalf (maanden) gedeeld en met drie (maanden) vermenigvuldigt.

Binnen de NOW wordt de loonsom in januari 2020 gepeild. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel NOW-steun een bedrijf kan ontvangen. Voor start-ups is dat vaak nadelig; ofwel hadden zij een jaar geleden geen of weinig omzet, of ze zijn zo snel gegroeid dat de getallen niet kloppen in de berekening.