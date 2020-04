KLM gered door overheid met steunpakket van 2 tot 4 miljard, Fransen redden Air France

Air France-KLM wordt gered door de Nederlandse en Franse overheid. Dat is zojuist bekend gemaakt door minister Wopke Hoekstra van Financiën. Er wordt een steunpakket gemaakt van in totaal zo'n 10 miljard euro voor beide luchtvaartmaatschappijen. KLM moet rekenen op zo'n 2 tot 4 miljard euro, alhoewel het nog niet helemaal duidelijk is hoe die steun wordt vormgegeven.

De precieze hoogte van het bedrag wordt nog berekend, en de voorwaarden worden nog uitgewerkt. Er moet gedacht worden aan garantstellingen van bankleningen en aan directe leningen die door de staat zelf worden gegeven, zei minister Wopke Hoekstra. "We hebben als kabinet steeds aangegeven er alles aan te doen om KLM overeind te houden. Dat doen we vanwege het vitale belang dat KLM en Schiphol hebben voor Nederlandse economie", zei minister Wopke Hoekstra. Liquiditeitsprobleem was in zicht Het duurt volgens Hoekstra nog wel een paar weken voor ze er helemaal uit zijn, maar het betekent in ieder geval dat KLM voorlopig gered is. Bij het vandaag gepubliceerde jaarverslag hintte het bedrijf er al op dat zonder externe financiering vanaf juli een liquiditeitsprobleem zou ontstaan waarbij er te weinig geld in kas zou zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Eerder vandaag: Tijd dringt voor KLM, geld raakt op in derde kwartaal Geen steun zonder voorwaarden Aan de steun zitten wel voorwaarden zegt minister Hoekstra erbij. Zolang KLM steun krijgt mag er geen dividend worden uitgekeerd, moet de winstdelingsregeling worden opgeschort, moeten de lonen gematigd worden en er worden ook eisen gesteld aan de verduurzaming van het bedrijf. Volgens Hoekstra moeten de 'sterkste schouders binnen het bedrijf de zwaarste lasten dragen'. Hij lijkt daarmee te duiden op een loonoffer in de top van het bedrijf. Uiteindelijk moet KLM een plan opstellen om ook zonder overheidssteun uiteindelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu voegde daaraan toe dat KLM weer financieel gezond moet worden en meer moet gaan bijdragen aan de publieke belangen. Daarbij doelt ook zij op een meer duurzame koers, maar het bedrijf moet ook meer werk maken van hinderbeperking en het verminderen van nachtvluchten. Mogelijk nog meer steun Het steunbedrag kan later nog verder oplopen, omdat op een bepaald moment de maatschappij de schulden zal moeten verlagen om weer gezond te worden. Een van de mogelijkheden daarbij is dat het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft en dat aan de bestaande aandeelhouders wordt gevraagd om die in te kopen. Aangezien de Nederlandse staat een van die aandeelhouders is, met een belang van 5 procent in KLM, zou er op die manier dus nog extra belastinggeld naar KLM kunnen stromen. Air France krijgt 7 miljard steun Air France krijgt steun ter waarde van ongeveer 7 miljard euro. Daarvan bestaat 4 miljard euro uit bankleningen waarvoor de Franse staat voor 90 procent garant staat en 3 miljard uit directe leningen van de staat zelf. Met dat geld moet Air France-KLM het 18 maanden kunnen uitzingen, volgens Franse media. Wopke Hoekstra wil er geen tijdsperiode aan verbinden. Lees ook: Topmannen Air France-KLM buigen voor druk: leveren bonus en salaris in AF-KLM kon niet overleven zonder steun De luchtvaartcombinatie is de afgelopen maanden extreem hard geraakt door de coronacrisis en kon zonder steun niet overleven zonder failliet te gaan. Het aantal uitgevoerde vluchten is inmiddels gedaald tot zo'n 5 procent van de normale situatie. Daardoor zijn de inkomsten volledig ingezakt en raakt het geld snel op, waardoor een redding vanuit de overheid onafwendbaar was geworden. Eerder vroeg KLM ook al steun aan via de NOW-regeling, waardoor een groot deel van de loonkosten van het Nederlandse personeel is overgenomen door de staat.