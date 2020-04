Wereldwijd wachten olietankers vol met olie: 'Er wordt een opslagspel gespeeld'

Schepen die op zee varen hoeven niet bekend te maken wat hun lading is en van wie die is. "Wie zegt dat hij dat wel weet, veronderstelt te veel", zegt woordvoerder Leon Willems van het Havenbedrijf Port of Rotterdam. Hij wil wel uitleggen hoe het in zijn werk gaat.

Wat stilligt, kost geld

"Een schip dat ergens stilligt, kost iemand geld. Het werkt hetzelfde al met alle kapitaalgoederen: die moeten gebruikt worden. In een normale wereld wil je niet dat zulke schepen voor anker liggen. In dit geval weten we bij het Havenbedrijf niet wat erin zit."

Dat komt omdat de schepen doorgaans de ankers uitgooien in het ankergebied voor Rotterdam op ruim 12 zeemijl, of 22 kilometer, van de kust af. Dat is buiten de Nederlandse territoriale wateren. "Het zijn er wat meer dan normaal, dat zien wij ook."

Eigenaar kan zo weer veranderen

Als de schepen naar de haven willen, om goederen op te halen of juist af te leveren, wordt het havenbedrijf opgeroepen. "Dan moeten ze zich melden en havengeld betalen", legt Willems de rol van het Havenbedrijf uit. "Ze krijgen een loods en worden netjes begeleid naar een kade. Als ze klaar zijn met hun werk begeleiden we ze de haven weer uit."

Er is erg weinig bekend over de schepen die nu voor de kust liggen te wachten. Op marinetraffic.com is te zien onder welke vlag ze varen, wat de naam is en waar ze vandaan komen. Wat de lading is staat er niet bij.

"Het kan ruwe olie zijn, maar ook diesel. Of het schip kan leeg zijn. De kapitein van zo'n schip weet ook niet van wie de lading is. Dat kan een hedge fund in New York zijn, een raffinaderij of een andere eigenaar. Het kan in een split second veranderen", zegt Willems.