Op zoek naar een baan in coronatijd? Hier kun je aan het werk

Er zijn vooral extra vacatures voor postbezorgers (+106 procent), thuishulp (+34 procent) en functies in de bouw, zoals betontimmerman (+32 procent). Verder ziet Indeed nog volop banen voor werkvoorbereiders, onderhoudsmonteurs, verpleegkundigen op de intensive care en softwarebouwers.

Schaarste in IT niet zomaar verdwenen

Vissers: "Voor de coronacrisis waren er nog hele grote tekorten in de IT. Bedrijven zijn over het algemeen afwachtend, maar beseffen zich ook dat die schaarste niet ineens weg is. Bovendien duurt het wel even voordat iemand door de solliciatieprocedure is, vooral bij specialistische functies. Sommige bedrijven bereiden zich erop voor om mensen aan te nemen na de crisis."

Vacatures in de bouw

Verder is er opvallend veel vraag in de bouw. "Dat komt doordat de sector in Nederland nu eenmaal niet stilligt", vertelt Vissers. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelde onlangs dat de bouw hard getroffen wordt door de coronacrisis. De komende twee jaar zou de sector met 15 procent kunnen krimpen, 14.000 banen zouden dan op de tocht staan.

Maar vooralsnog hebben bouwbedrijven volop werk. Tenders en gunningen lopen gewoon door, vertelde Heijmans onlangs aan RTL Z. De bouwers gaan dus ook door met personeel werven.