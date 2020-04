Gigantisch EU-herstelfonds stapje dichterbij, Commissie wil budget verdubbelen

Er is nog niets besloten over het fonds, maar de Europese Commissie gaat werken aan een strategie voor de herstelfase. Die wordt gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie, van waaruit het fonds deels gevuld zou moeten worden.

Er wordt verwacht dat het EU-budget de komende twee tot drie jaar verdubbeld moet worden om het fonds 'voldoende' te vullen. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Mogelijk verdubbeling EU-budget

Hoeveel geld er precies extra nodig is wil Von der Leyen niet zeggen. "Maar we hebben het niet over miljarden, maar over biljoenen", zei ze vandaag op een persconferentie na afloop van de videotop van EU-regeringsleiders.

Op dit moment bedraagt het EU-budget ongeveer 1 procent van het gezamenlijke Europese inkomen. Dat is in totaal zo'n 150 miljard euro. Bij een verdubbeling kom je dan uit op 300 miljard euro.