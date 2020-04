Waarom het afgelaste Oktoberfest een onwelkome kater is voor Duitsland

Inwoners, ambtenaren en hoteleigenaren uit München probeerden het nog met man en macht tegen te houden begin deze maand, maar nu is het hoge woord eruit: het mateloos populaire Oktoberfest gaat niet door.

Dat is niet de eerste keer: sinds het ontstaan van het festival in 1810 is Oktoberfest 24 keer eerder afgelast. Alleen echt grote crises zetten een streep door de Duitse traditie. Zo gooide eerder een oorlog met Napoleon roet in het eten, evenals hyperinflatie begin jaren '20 en de Tweede Wereldoorlog.

Een epidemie kwam ook al eerder voor: cholera zorgde eind negentiende eeuw voor veel zieken en doden. De corona-epidemie is nu aan het rijtje toegevoegd.

6,3 miljoen bezoekers

Economisch gezien betekent dat een flinke kater voor de regio. Ga maar na: vorig jaar kwamen er 6,3 miljoen mensen op het zestiendaagse bierfestival af. Ter vergelijking: het Nederlandse Pinkpop trok in 2019 78.000 bezoekers. Naar Hongaars muziekfestival Sziget kwamen vorig jaar 530.000 mensen.

Hoewel het feest vooral Duits is (86 procent van de bezoekers komt uit eigen land), trekt het festival ook bierliefhebbers uit de Verenigde Staten, Australië en Europese landen als Nederland.