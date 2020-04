Nieuwe datum zoeken voor mega-sportevenement, hoe doe je dat?

Niet het voorjaar? Dan het najaar

Eerst de marathon zelf. Marathons worden of in het voorjaar, of in het najaar gelopen. In de zomer is het te warm, begint Mario Kadiks. Hij is de topman van Golazo Nederland, dat onder meer de Marathon Rotterdam organiseert. "Als het voorjaar niet lukt, dan kijk je automatisch naar het najaar".

Rotterdam is niet de enige marathon, je kijkt dus ook wanneer andere grote internationale marathons zijn gepland. In verband met de publiciteit organiseer je het liefst niet op dezelfde dag als bijvoorbeeld de marathon van New York wordt gelopen.