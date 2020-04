Leveranciers: wasmachines, ovens en magnetrons gewild door coronacrisis

Fun-cooking

Door de coronapandemie investeren mensen meer in hygiëne. "En we moeten al die gehamsterde boodschappen ergens opslaan", weet hij. "Wassen en drogen, koelen en vriezen springen eruit. En ook 'fun-cooking' is populair, denk bijvoorbeeld aan airfryers of raclette-stellen."

En natuurlijk zijn alle restaurants dicht, dus eten we thuis extra lekker.

We hamsteren wel meer

We hamsteren wel meer in deze bijzondere tijden. Koffie is niet aan te slepen en de supers hebben het drukker dan met kerst. We klussen meer in onze tuinen en investeren dus ook in een huishoudelijke upgrade.

Ook tussenhandelaren zoals Coolblue en BCC hebben meer afgenomen om de voorraden aan te vullen. "Daarom zijn we voorzichtig met het delen van cijfers", zegt Verhoeven.

Toch geen groei verwacht

Die voorraden moeten namelijk eerst op. Het kan daarom zomaar zijn dat de groeiende vraag weer inzakt. Ook omdat er een serieuze recessie dreigt en dan houden consumenten de hand weer op de knip.

"Voor 2020 rekenen we niet op groei, maar op resultaten die vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Misschien zelfs iets minder", aldus Verhoeven.