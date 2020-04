Fors meer Netflix-abonnees in coronacrisis

Koers rond hoogste punt ooit

Op de beurs heeft het aandeel Netflix het de laatste tijd prima gedaan. De koers staat rond het hoogste niveau ooit.

Netflix is één van de weinige bedrijven waarvan de koers dit jaar is gestegen: met 34 procent, terwijl de brede Amerikaanse S&P 500-index juist 15 procent verloor.

De resultaten werden gisteren na sluiting van de beurs in de Verenigde Staten (VS) bekend gemaakt. In de nabeurshandel steeg de koers aanvankelijk flink, met even zo’n 8 procent, later ging die winst bijna geheel verloren.

Meer concurrentie

Netflix denkt dat in juni de groei van het aantal abonnees weer terug zal zijn op een ‘normaal’ niveau. In het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een abonnee-stijging van 7,5 miljoen. Netflix voegt er wel aan dat dat gissen is, omdat nog moeilijk is in te schatten wanneer de lockdownmaatregelen wereldwijd worden versoepeld.

Verder heeft de streamingdienst steeds meer concurrentie. Zo bereikte concurrent Disney+ in het eerste kwartaal de grens van 50 miljoen abonnees.