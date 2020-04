Ondernemers slaan alarm: 'Verkeerd loonheffingsnummer, we kunnen failliet gaan'

Het zijn verhalen waar de haren van overeind gaan staan. Tientallen jaren een goedlopende zaak gehad, maar nu dicht en op het randje van faillissement. Niet door slecht management, wel door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Doordat een zaak net is overgenomen of van rechtsvorm is veranderd.

Splinternieuw bedrijf dat al decennia bestaat

Een van die ondernemers is Sebastiaan Povsé, die samen met zijn vrouw Amber Wolffenbuttel het café De Schreierstoren in Amsterdam uitbaat. Het café zit er al jaren, sinds 1995, en was toen nog in handen van de vader van Wolffenbuttel. In 2013 nam dochter Amber het over.

Toen was het nog een eenmanszaak, op 1 januari werd het een VOF en stapte Povsé in. Op 20 maart is het café omgezet naar een BV. "Het is hetzelfde bedrijf met dezelfde werknemers en dezelfde horeca. Maar volgens de gegevens van het UWV bestaan wij officieel pas sinds 20 maart", legt Povsé uit.