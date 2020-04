Geld toe krijgen bij het kopen van olie: zo werkt dat

Kan je nu aankloppen met een leeg vat, het volgieten en 37 dollar incasseren?

Niet echt. Of eigenlijk echt niet. In de oliehandel koop je een future-contract, om olie af te nemen die op een bepaald moment, bijvoorbeeld in mei, wordt geleverd. Die contracten lopen vandaag af. Zo'n contract bestaat uit minimaal 1000 vaten, maar meestal uit miljoenen.

Die levering vindt plaats in Cushing, Oklahoma, waar oliepijpleidingen uit het hele land samenkomen. Daar wordt de olie in enorme tanks opgeslagen.

"Het is een spel van de grote jongens", zegt oliemarkt-adviseur Robbert Marneffe van ICC Consultants. Hij legt uit hoe het in zijn werk gaat.

Als oliekoper moet je een deel van zo'n tank huren om de olie in op te slaan, voor je je 'vaten' kunt ontvangen. Vervolgens moet er ruimte in een pijpleiding gehuurd worden om het te transporteren naar de kust, om het daarna over te gieten in een VLCC (olietanker) die je ook weer huurt.

Omdat die nu schaars zijn, kost het erg veel geld om er een te huren. Die moet dan nog naar Nederland varen, waarna je in Rotterdam tankruimte huurt. Even een vaatje volgieten en in de achtertuin zetten kan dus niet.