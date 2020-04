Tientallen winkels en honderden banen weg bij Fietsenwinkel.nl

Banenverlies groter

In werkelijkheid blijkt de sanering van IBG/Fietsenwinkel.nl al eerder ingezet en is het banenverlies veel groter dan bij de huidige reorganisatie.

Begin vorig jaar stelde toenmalig directeur Davy Louwers in verschillende interviews dat de onderneming niet minder dan 500 werknemers telde. Het aantal van 42 winkels (waarvan 30 in Nederland) zou in 2019 aangroeien tot 50.

Pollmann bevestigt dat het bedrijf in de aanloop naar de huidige reorganisatie al enorm heeft moeten inkrimpen. De groeiambitie is niet gerealiseerd en vóór april is al 'een twintigtal winkels' gesloten. Ook zou het begin 2019 genoemde aantal werknemers zijn vertekend door het piekseizoen.