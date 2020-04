Uitgever DPG reserveert gehele winst voor opvangen klap coronacrisis

De Belgische uitgever DPG Media heeft vorig jaar een winst geboekt van 129 miljoen euro. Dat is 2 procent meer dan in 2018. Het bedrijf heeft nu wel last van de krimpende advertentiemarkt, als gevolg van de coronacrisis. Daarom reserveert het bedrijf alle winst om de crisis het hoofd te kunnen bieden.

DPG Media, voorheen de Persgroep, boekte een omzet van 1,64 miljard omzet, een stijging van 4 procent. Dat de gehele winst wordt gereserveerd is besloten 'in het licht van de huidige crisis', meldt het bedrijf. De advertentiemarkt kromp sterk sinds maart. Maar het valt niet te voorspellen hoe groot de impact van coronacrisis is op het bedrijf, zegt topman Christian van Thillo in een toelichting op de cijfers. "Heel veel zal afhangen van hoe en wanneer de overheden de economie terug willen en kunnen activeren", zegt hij. Het leeuwendeel van de omzet, 868 miljoen euro, komt uit Nederland. In België werd 695 miljoen euro omzet geboekt en in Denemarken 133 miljoen euro. Overname afgerond Deze week kwam Sanoma Nederland helemaal in handen van DPG Media. De Belgische uitgever was al eigenaar van Nederlandse merken als Q-Music, De Volkskrant, Trouw en het AD. Toezichthouder ACM gaf eerder deze maand toestemming voor de overname van Sanoma Nederland, waar onder andere NU.nl, Donald Duck en VT Wonen onder vallen. Lees ook: ACM is akkoord met overname Sanoma door DPG Media