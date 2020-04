Trumps hand op de knip is niet het enige geldprobleem van de WHO

Die vrijwillige bijdragen komen niet alleen van landen, maar ook van organisaties.

Verreweg de belangrijkste donateur die geen land is, is de Bill and Melinda Gates Foundation, de stichting van de voormalig Microsoft-topman en zijn partner. Zo'n 9,8 procent van het budget van de WHO is van hen afkomstig.

Verschuiving in financiering

In de loop van de jaren zijn de vrijwillige bijdragen een steeds grotere rol gaan spelen bij de financiering van de wereldgezondheidsorganisatie. Een te grote rol misschien wel.

Die verschuiving begon al in de jaren 70, toen Amerikaanse en Britse leiders vonden dat de WHO teveel problemen wilde aanpakken die niet altijd in het belang van Amerika of Amerikaanse bedrijven waren. In die tijd zijn de vastgestelde bijdragen, vanuit bijvoorbeeld de VS, bevroren. Sindsdien is er in een sterke prikkel ontstaan om meer vrijwillige bijdragen op te halen.

Loopjongen van geldschieters

In de begroting voor dit en komend jaar bestaat 957 miljoen dollar uit de contributie van landen (vastgestelde bijdrage) en 4,9 miljard dollar uit vrijwillige bijdragen. In de jaren 90 was die verhouding nog fifty-fifty.

Door die verandering is de WHO steeds meer een loopjongen geworden, zo luidt de kritiek. Een loopjongen van diverse private en publieke partijen die allemaal zo hun eigen hobbyproject hebben. Duidelijk is in ieder geval dat de organisatie heen en weer wordt geslingerd door (politieke) belangen. En dat leidt tot irritatie en frictie.

China's invloed groeit

Zo ook vanuit de VS. President Trump is ontevreden over het optreden van de WHO tijdens de coronacrisis en klaagt over de invloed van China binnen de organisatie.

Op het eerste gezicht is dat laatste – puur financieel gezien - verrassend. Als invloed deels te meten is aan de financiële bijdrage die wordt geleverd aan de WHO, dan is de Amerikaanse vinger in de pap nog altijd het grootst.

China, waarvan Trump zegt dat het teveel invloed uitoefent op de WHO, staat niet eens in de top 10 van grootste donateurs. Al klimt het de laatste jaren aardig op. Sinds 2014 is de bijdrage gegroeid met 52 procent naar 86 miljoen dollar.

VS schrapt ook VN-budget

Maar dat is niet het enige. China probeert ook via de VN meer invloed te krijgen op het wereldtoneel en tast daarvoor flink in de buidel. Toeval of niet, ook de VN heeft eerder van Trump te horen gekregen dat het minder geld zal ontvangen.

En daarmee veroorzaakt Trump misschien wat hij juist niet wil. Door de WHO opzichtig te straffen midden in de pandemie, bespaart hij Amerika weliswaar grote sommen geld, maar verliest zijn land invloed aan grote rivaal China.