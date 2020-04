KLM wil bonusplafond topman verhogen, keert dit jaar niet uit

Dit jaar komt er ieder geval geen bonus, laat woordvoerder Gerrie Brandt weten. "Gezien de situatie rondom corona en de impact op KLM is het evident dat er voor het boekjaar 2020 geen bonus zal zijn. Tevens is besloten geen verhoging van de vaste salarissen voor de directie over 2020 door te voeren."

Er wordt ook geen dividend uitgekeerd. De laatste keer dat er wel dividend werd uitgekeerd was overigens jaren geleden, over het boekjaar 2008.

Woede over het voorstel

De luchtvaartmaatschappij houdt binnenkort de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op de agenda staat ook het voorstel om het beloningsbeleid bij KLM gelijk te trekken met dat van Air France-KLM. Vorig jaar werd dit voorstel al ingediend. Het gaat om de 'langetermijnbonus'.

Als dat voorstel wordt aangenomen, krijgt KLM-topman Pieter Elbers vanaf komend jaar mogelijk wel een hogere bonus. Er wordt woedend gereageerd op het feit dat het voorstel bestaat en binnenkort op tafel ligt.

KLM moet namelijk vrezen voor het voortbestaan en hoopt op overheidssteun. Het bedrijf gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis en er worden enorme verliezen gemaakt. Verschillende Kamerleden zijn boos over het feit dat er überhaupt wordt nagedacht over het verhogen van bonussen in dit soort tijden.