Aantal ww-uitkeringen loopt hard op door corona: 'Ongekende stijging'

Grootste daling in zes jaar

Dat we net uit een zeer krappe arbeidsmarkt komen is ook te zien in de arbeidsparticipatiegraad. In januari en februari piekte die nog met 69,3 procent. Afgelopen maand daalde dat percentage naar 69,1 procent.

Dat lijkt een minimale daling, maar is de grootste in zes jaar tijd. We gaan namelijk al jaren omhoog. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden, ondanks de dip van de laatste twee weken van maart, ook toe met gemiddeld 4000 extra werkenden per maand.

Laag werkloosheidspercentage

Omdat er in januari en februari veel mensen vanuit werkloosheid naar werk gingen, neemt het aantal werklozen over de afgelopen drie maanden gemiddeld met 10.000 per maand af.

In maart waren er 273.000 mensen tussen de 15 en de 75 jaar werkloos. Zij hebben wel recent naar betaald werk gezocht, maar hebben dat nu niet. Het komt erop neer dat 2,9 procent van de beroepsbevolking werkloos is. Dat is nog steeds erg weinig, het is hetzelfde percentage als in februari.