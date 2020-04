Coronaregeling NOW geplaagd door kinderziektes: kritiek groeit

Met de NOW neemt de overheid sinds twee weken een fors deel van de loonsom over van bedrijven die hun omzet door corona in rook zien opgaan. Het doel: zoveel mogelijk banen behouden.

Sommige bedrijven grijpen mis

Voor veel bedrijven werkt de regeling uitstekend, maar bijvoorbeeld seizoensgebonden bedrijven zoals strandtenten en hoveniers komen er volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), een lobby-organisatie voor ondernemers, bekaaid vanaf bij de regeling.

De NOW gebruikt als peilmoment de loonsom, het bedrag dat de werkgever betaalt aan salarissen en premies, in januari 2020. Op basis daarvan wordt de loonsubsidie verstrekt. Voor bedrijven die pas vanaf de lente beginnen te draaien pakt dat negatief uit. Zij hebben vaak minder mensen in dienst in januari dan in maart of april.

Met andere woorden: voor het personeel dat ze in deze maanden in dienst hebben, of zouden willen hebben, kunnen ze dus geen of amper subsidie krijgen.