Schiphol moet dorstige schoonmaker weer toelaten

De man werkte ruim tien jaar via schoonmaakbedrijf ISS op Schiphol, waar hij opklom tot voorman. Al die tijd functioneerde hij uitstekend. In 2016 riep de luchthaven hem zelfs uit tot 'Schoonmaker van het Jaar' wegens zijn kordate optreden nadat een passagier onwel was geworden.

Flesje cola

Eind 2018 had de schoonmaker nog een tas en portefeuille die hij in de toiletruimte vond afgegeven bij de balie. Maar enkele dagen later trok Schiphol zijn toegangspas in nadat op camerabeelden was gezien dat hij een flesje cola had gedronken in de zogenoemde Privium Lounge.

Zijn werkgever ISS kon hem nog wel bij andere opdrachtgevers inzetten, maar door de inname van de pas niet meer op Schiphol waar de man al die jaren had gewerkt.