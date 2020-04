'We kunnen niet tot eind juni dicht, want dan hebben we geen winkel meer'

"Wat we nu hebben afgesproken is, dat we klanten op anderhalve meter wel advies kunnen geven. Zo van: hier en daar kun je de beha innemen. We wassen ons handen goed voordat we klanten helpen. En we vragen klanten om hun handen goed te wassen voordat ze iets vastpakken."

Geen winkel meer

"Zo moet de winkel voorlopig draaien. We kunnen niet tot eind juni dicht blijven, want dan hebben we geen winkel meer."