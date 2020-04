De motoren van de eurozone zakken weg in een diepe recessie

Te vroeg voor conclusies

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING is niet helemaal blij met de conclusie die de krant trekt. Volgens haar is het veel te vroeg om te zeggen welk land het hardst geraakt wordt door de coronacrisis. "Dat hangt in de eerste plaats af van hoe lang de lockdownmaatregelen in een land duren. Hoe langer een economie op slot zit, hoe meer schade de economie lijdt."

Zo zijn er meer onzekerheden. Het is bijvoorbeeld afwachten hoe goed overheden in Europa erin slagen de gevolgen van de crisis te verzachten. Ook hebben niet alle landen even strenge maatregelen ingevoerd. De lockdown biedt in Nederland bijvoorbeeld meer vrijheden dan in andere landen. Het is nog onduidelijk of dit de economie op de lange termijn ten goede zal komen.

Daar komt bij dat Nederland op andere vlakken juist goed scoort, benadrukt Blom. Zo zorgt ons progressieve belastingstelsel ervoor dat we in tijden van crisis minder belasting betalen, omdat we simpelweg minder geld verdienen. Dit heeft een dempend effect op crises.