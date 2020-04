Fed trekt 2300 miljard dollar uit voor kredietprogramma's in coronacrisis

De koepel van centrale banken stelt dat de grootste prioriteit van de VS ligt bij de zorg voor zieken en het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus. In de Verenigde Staten is die verspreiding zeer ernstig; het land heeft tot nu toe meer dan 430.000 besmettingen geteld. 15.000 mensen overleden al aan de gevolgen van Covid-19.

"De rol van de Fed is om zoveel mogelijk verlichting en stabiliteit te brengen tijdens deze periode van beperkte economische activiteit", zei Fed-baas Jerome Powell. De nieuwe ingrepen moeten ervoor zorgen dat de economie uiteindelijk zo goed mogelijk herstelt. Dat kan volgens de Fed door de kredietverlening op gang te houden.