Auping maakt mondkapjes: 'Heel erg dat we zorgpersoneel niet kunnen beschermen'

Komende twee weken worden twee productielijnen uit de grond gestampt. Wie zet die in elkaar?

Het blijkt dat ook zulke machines niet voorhanden zijn in de ons omringende landen. We moeten ze zelf opbouwen. We voeren gesprekken met machine-leveranciers. Die hebben een week of drie nodig om de twee productielijnen hier op te bouwen. Maar we beginnen al handmatig met een paar honderd per dag.

Zijn de productiekosten voor de overheid?

Ja. De kosten zijn gedekt door een gegarandeerde afname. Wat de kosten voor materiaal en arbeid precies zijn is nog moeilijk te zeggen, maar we hebben een prijsindicatie afgesproken. We houden het voor iedereen inzichtelijk. Het is niet onze bedoeling hier geld aan te verdienen.

Wat kost zo'n productielijn?

Dat hangt af van de automatisering, maar de opbouw en het draaien kost rond de 200.000 euro per lijn. Die moet meer dan 100.0000 kapjes per week gaan produceren. Dat wordt ploegendiensten draaien. Ga er maar vanuit dat we zestien uur per dag vol draaien.

Hebben jullie de mensen daarvoor in huis of moet er nieuw personeel worden aangetrokken?

Nee, geen nieuw personeel. We kunnen het doen met onze eigen mensen. Ik ga ervan uit dat er een uitval komt in de bedden. Daar zal de omzet de komende tijd dalen. En dus kunnen we mensen vrijspelen om in te zetten voor de productie van de mondkapjes.

Hebben jullie ruimte of moet er een hele nieuwe hal worden gebouwd?

We hebben een heel groot naaiatelier en we hebben al ruimte gecreëerd door de naaitafels aan de kant te schuiven. Er is dus genoeg ruimte in ons pand.

De nieuwe minister voor Medische Zorg wil graag 4 miljoen professionele mondkapjes van Auping. Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor nodig?

In principe moeten we binnen drie maanden tot die aantallen komen. En ik begrijp dat de minister graag hogere aantallen wil. Hij heeft gezegd dat hij er eigenlijk landelijk 4,5 miljoen per week nodig heeft. Daar gaan we samen met filterfabrikant Afpro in Alkmaar (die ook twee productielijnen opzet, red.) ons best voor doen. Maar het is ook een beetje koffiedik kijken, afhankelijk van hoe het virus zich in ons land gaat gedragen.

Wanneer rollen de eerste mondkapjes van de productielijn?

Handmatig al volgende week, maar de eerste productielijn moet over vier weken operationeel zijn. En elke dag eerder is erg mooi meegenomen.