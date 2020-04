KLM: aantal passagiers meer dan gehalveerd in maart

Angst en reisverboden

De daling in het aantal passagiers is geen verrassing. Door het coronavirus annuleerden veel mensen hun vlucht. Ze durven niet te reizen of mogen dat niet vanwege de reisristricties van veel landen. Bovendien zijn veel vluchten door die reisrestricties helemaal geannuleerd.

De KLM-vliegtuigen die nog vlogen zaten gemiddeld voor twee derde vol, terwijl een jaar geleden bijna 90 procent van de stoelen bezet was. De bezettingsgraad was vergelijkbaar bij het Franse zusterbedrijf Air France. Bij Air France daalde het aantal passagiers wel harder: met 59 procent tot zo'n 1,8 miljoen.

Extra repatriëringsvluchten

KLM en Air France voerden ook extra vluchten uit. Afgelopen maand werkten zij samen met de Franse en Nederlandse overheid om reizigers terug naar huis te halen. Zo voerde KLM extra repatriëringsvluchten uit voor gestrande Nederlanders in Australië, Argentinië en Nieuw-Zeeland.

KLM publiceert geen cijfers over hoeveel van dit soort extra vluchten het bedrijf uitvoerde.

10 procent in april en mei

De verwachtingen voor komende maanden zijn somber. KLM zal tot eind mei slechts 10 procent van de vluchten uitvoeren. Het moederbedrijf stopt tot nader order met het melden van de vervoerscijfers.

In een persverklaring zegt KLM-topman Pieter Elbers dat de situatie daarna nog heel onduidelijk is. "Het herstel van de markten en daarmee van KLM en Transavia vergt in ieder geval veel tijd."